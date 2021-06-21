Губернатор Андрей Травников поручил минсельхозу Новосибирской области тщательно отслеживать темпы заготовки кормов

К заготовке кормов приступили 17 районов области. Фото: пресс-служба правительства НСО

В понедельник, 21 июня, на оперативном совещании с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым с докладом выступил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. Он рассказал об итогах ярового сева 2021 года в регионе.

Аграриям направлен 1 миллиард 660 миллионов рублей государственной поддержки, в том числе 806 миллионов рублей на техническое переоснащение.

Андрей Травников поручил региональному министерству сельского хозяйства тщательно отслеживать темпы заготовки кормов.

На 21 июня, к заготовке кормов приступили 17 районов области. По плану, в регионе будет заготовлено свыше 371,6 тысяч тонн сена.

Для проведения всего комплекса работ по кормозаготовке, обработке пара, химической прополке и прочим технологическим процессам аграриям области потребуется 4 миллиарда 8 миллионов рублей. Большую часть этих денег потратят на защиту растений от вредителей.

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