В Новосибирске голая женщина залезла на забор: ее сняли на видео

Голая женщина взобралась на забор. Фото: стоп-кадр

В понедельник, 21 июня, на улице Большевистской автомобилисты оказались в пикантной ситуации. Перед их глазами неожиданно предстала голая женщина. Дама без намека на стеснения скинула с себя одежду и обнаженная залезла на забор. Очевидцы отметили ловкость, с которой сибирячка взобралась на ограждение. Далее женщина развела руки в стороны и продемонстрировала шокированным водителям то, с какой грацией она держится на заборе.

Автомобилисты были впечатлены поступком смелой сибирячки. Водители остановились. Многие вышли из своих авто и стали бурно обсуждать ситуацию, в которой оказались.

— Думаю, она была пьяной. Женщина шла с бутылкой алкоголя. Она переходила дорогу, чтобы в киоске купить еще спиртное. Вдруг она стала раздеваться и кидать свои вещи в машины, — рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев.

Со слов новосибирцев, в итоге женщину увезли полицейские.

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