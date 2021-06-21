«Коты умнее, чем ты»: новосибирские спасатели помогли шпицу, застрявшему в перилах на балконе

Спасатели помогли застрявшему на балконе шпицу. Фото: стоп-кадр

Жительница Центрального района Новосибирска обратилась за помощью к спасателям. Дело в том, что ее шпиц застрял в перилах на балконе. Хозяева не смогли помочь напуганному животному.

Операцию по спасению шпица сняли на видео. На ролике спасатели пытаются успокоить дрожащую от страха собаку и сетуют:

— Вот коты умнее, чем ты, — говорят спасатели.

Пес не пострадал, но сильно напугался

— Сообщение поступило вечером 20 июня из дома по улице Некрасова. Пес застрял на балконе между поручнем перил и стеклом оконной рамы. Спасатели помогли вытащить животное из западни всего за несколько минут, — рассказали в МАСС.

Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, звоните по телефонам: 112, 231-06-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.