«Все в порядке с моими лапками!»: маленький филин, учащийся охотиться, удивил новосибирцев своей походкой

Филин охотился, а новосибирцы подумали, что он хромает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посетителей новосибирского зоопарка не на шутку встревожил маленький филин. Им показалось, что птице требуется срочная помощь. Об этом они написали в соцсети.

— Была в зоопарке 8 июня, но возможность написать появилась сегодня. У вас есть маленький филин. Он сильно хромает, видно, с какой болью ему дается ходьба. Убедительная просьба, если еще не поздно — спасите ребенка. Не будьте равнодушными, — рассказали обеспокоенные новосибирцы в группе «Новосибирский зоопарк».

В подтверждении своих слов сибиряки сняли на видео походку птицы. На кадрах видно, что малыш и правда будто хромает. Но позже выяснилось, с ним все в порядке.

В зоопарке объяснили, что птенец не хромает, а учиться охотиться.

— Он захватывает одной лапкой песок, предполагая, что там добыча, поэтому и получаются такие скачки, — сообщили в новосибирском зоопарке.

Тем не менее, посетительницу поблагодарили за внимательное отношение к животным.

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