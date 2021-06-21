Продление режима повышенной готовности в Новосибирске до сентября 2021 года: что запретили до осени

В Новосибирске отменили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рассказываем, каким будет продление режима повышенной готовности в Новосибирске до сентября 2021 года. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 21 июня.

Соблюдать правила нужно будет до 30 сентября.

— Росту заболевших способствовало смягчение мер безопасности, а также низкие темпы вакцинации, — отметил глава региона.

По-прежнему в общественных местах необходимо быть в защитных масках. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Для людей в возрасте 65 лет и старше предписан режим самоизоляции. Отменены все массовые мероприятия.

Детально вопрос продления режима повышенной готовности обсудят на совещании 22 июня.

Напомним, с начала вспышки коронавирусом заболели больше 45 тысяч человек. От инфекции умерли 1 985 пациентов инфекционного госпиталя. В основном это пожилые люди. Но в последнее время медики отмечают рост заболевших среди молодежи. Для оказания помощи больным дополнительно были перепрофилировано несколько клиник.

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