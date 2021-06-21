Почти 1000 домов остались без газа в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В понедельник, 21 июня, в Кировском районе города отключили газоснабжение. В общей сложности, газ исчез в 950 домах новосибирцев. При этом его не будет несколько дней — до 23 июня. Об этом говорится на сайте «Мой Новосибирск».

Известно, газ отключили на Бронных переулках и улице Бронной. По информации сайта, все отключения плановые — новосибирцев о них предупреждали заранее.

На несколько дней газ отключили из-за проведения ремонтных работ. По данным портала, специалисты заменят запорную арматуру на газопроводе высокого давления. Завершить работы планируют к 20:00 среды, 23 июня. После этого газ вернется в дома новосибирцев.

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