Почти 1000 домов остались без газа в Новосибирске.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В понедельник, 21 июня, в Кировском районе города отключили газоснабжение. В общей сложности, газ исчез в 950 домах новосибирцев. При этом его не будет несколько дней — до 23 июня. Об этом говорится на сайте «Мой Новосибирск».
Известно, газ отключили на Бронных переулках и улице Бронной. По информации сайта, все отключения плановые — новосибирцев о них предупреждали заранее.
На несколько дней газ отключили из-за проведения ремонтных работ. По данным портала, специалисты заменят запорную арматуру на газопроводе высокого давления. Завершить работы планируют к 20:00 среды, 23 июня. После этого газ вернется в дома новосибирцев.
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