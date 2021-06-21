«Будет, что вспомнить»: под Новосибирском молодожены устроили свадебный банкет в грузовике

Под Новосибирском молодожены отметили свадьбу на грузовике. Фото: стоп-кадр

Жители Карасука отметили свадьбу в грузовике. Это на видео сняли автомобилисты, которые ехали мимо. На кадрах видно, как на платформе за столиками сидят гости и поют. При этом грузовик едет по дороге.

Ролик опубликован в группе «АСТ-54».

Сибиряки по-разному отреагировали на оригинальную идею отметить торжество в грузовике, а не ресторане.

— Зато будет вспомнить через год, — отметили одни.

— Если ваш праздник не похож на этот, меня не зовите.

— Молодцы, ребята! Это лучше, чем лимузин.

Но были и те, кто резко осудил молодоженов. — Пусть полицейские обратят внимание и примут меры.

— Там еще и ребенок был с ними, безобразие, куда смотрит опека.

Сибиряки отметили, что отмечать праздник на грузовике, который ехал по дороге, было опасно. Многие назвали это безрассудным поступком.

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