Под Новосибирском полицейские устроили погоню за лихачом на угнанной «Ладе»

Полицейские устроили погоню за пьяным лихачом.
Фото: Виктор Гусейнов
В городе Чулым Новосибирской области полицейские поймали 30-летнего мужчину, угнавшего «Ладу». Инцидент произошел в ночь на 19 июня на улице Кооперативной. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
— Инспекторы ДПС обратили внимание на то, что машина едет на большой скорости, и потребовали водителя остановиться. Он продолжил нестись дальше. Тогда полицейские бросились его догонять. В итоге движение водителя были заблокированы, — уточнили в ведомстве.
Нарушителя привезли в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина угнал машину от дома №23 на улице Кооперативной. Сибиряк был выпившим.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
На время следствия он будет находиться в СИЗО.
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