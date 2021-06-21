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Общество21 июня 2021 4:02

Пробки в Новосибирске на утро 21 июня 2021 года: затор на улице Ватутина

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 21 июня 2021
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 21 июня 2021.

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 21 июня 2021.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 21 июня 2021 года: затор образовался на улице Ватутина. Также сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение также затруднено по улицам Покрышкина, Блюхера и Титова. В пробках стоят водители на улицах Троллейной, Станционной и Широкой. Заторы наблюдаются на площади Труда и площади Райсовета. Также сложно проехать по площади Лыщинского.

На правом берегу Новосибирска движение затруднено по Большевистской улице в сторону Речного вокзала. Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Гурьевская, Кирова и Никитина. Движение также затруднено по улицам Зыряновская и Восход.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 21 июня, составил 4 балла.

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