Погода в Новосибирске на 21 июня 2021 года: ночью ожидается похолодание

К вечеру похолодает до +7 градусов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Погода в Новосибирске на 21 июня 2021 года будет солнечной, но прохладной. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем температура воздуха составит +17...+19 градусов, а к ночи опустится до +7...+12 градусов. Ветер подует юго-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 13 метров в секунуд, — обещают метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» весь день будет идти дождь. Столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов, а к ночи опустятся до +10...+11 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741-742 миллиметра ртутного столба.

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