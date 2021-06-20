«Неадекватную хозяйку сняли с поезда»: волонтеры спасают пять собак, брошенных на новосибирском вокзале

Собак оставили на вокзале в самодельных клетках. Фото: "Приют Академгородка"
В Новосибирске на перроне железнодорожного вокзала нашли клетку с пятью собаками. Их обнаружила одна из работниц и тут же позвонила в приют Академгородка.
— Мне позвонили в 4 утра. Сказали, что поезд вроде как ехал из Кисловодска. У хозяйки собак начались приступы и ее сняли с поезда, забрали в психиатрическую больницу. Собак оставили в клетках на перроне, — рассказала КП-Новосибирск Галина Клебче, руководитель приюта.
Собакам удалось найти временную передержку. По словам женщины, псы ведут себя довольно агрессивно.
— Одну из собак мы стерелизовали. Сейчас хотим найти их хозяйку и уже тогда поймем, что делать дальше, — говорит хозяйка приюта.
Уважаемые читатели, если вам что-то известно о хозяйке собак, то свяжитесь пожалуйста с нами по телефону — 8-923-145-11-03 (WhatsApp).
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