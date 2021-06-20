В Новосибирске велосипедный вор попал на камеры видеонаблюдения: ролики с жуликом выложили в соцсетях

Мужчина обчистил не один подъезд. Фото: скриншот из видео
Новосибирец украл три велосипеда из жилого дома. Это произошло на жилмассиве Снегири в Калининском районе. Преступление попало на камеры видеонаблюдений.
— Это произошло несколько дней назад. Сначала этот мужчина украл велосипед у моего мужа, отрезав противоугонку. Чуть позже украл велосипед у соседа, — рассказала КП-Новосибирск Юлия, жена одного из пострадавших.
На камерах видно, как мужчина легко попадает в подъезд. Уже возле лифта из сумки он достает ножик и поднимается на нужный этаж. Спустя пару минут сибиряк выходит из лифта, но уже с велосипедом. После чего садится на него и уезжает.
— Этот мужчина всегда ходит в одной и той же одежде. Красная майка, шорты, а за плечами сумка. В ней он носит инструменты, — говорит девушка.
По словам Юлии, ее муж и еще несколько человек написали заявление в полицию на вора.
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