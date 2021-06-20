В Новосибирске велосипедный вор попал на камеры видеонаблюдения: ролики с жуликом выложили в соцсетях

Мужчина обчистил не один подъезд. Фото: скриншот из видео

Новосибирец украл три велосипеда из жилого дома. Это произошло на жилмассиве Снегири в Калининском районе. Преступление попало на камеры видеонаблюдений.

— Это произошло несколько дней назад. Сначала этот мужчина украл велосипед у моего мужа, отрезав противоугонку. Чуть позже украл велосипед у соседа, — рассказала КП-Новосибирск Юлия, жена одного из пострадавших.

На камерах видно, как мужчина легко попадает в подъезд. Уже возле лифта из сумки он достает ножик и поднимается на нужный этаж. Спустя пару минут сибиряк выходит из лифта, но уже с велосипедом. После чего садится на него и уезжает.

— Этот мужчина всегда ходит в одной и той же одежде. Красная майка, шорты, а за плечами сумка. В ней он носит инструменты, — говорит девушка.

По словам Юлии, ее муж и еще несколько человек написали заявление в полицию на вора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.