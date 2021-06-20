В Новосибирске от коронавируса умер 67-летний пенсионер

Всего от коронавируса умерло 1985 человек. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стало известно еще о пяти умерших людях от коронавируса в Новосибирске. Такую информацию предоставил региональный оперштаб.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет, 71 год, 77 лет и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе сначала пандемии умерли 1985 человек, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в реанимации находится 146 человек, а к аппаратам ИВЛ подключили еще 29 пациентов.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 063 пациента, в том числе 74 ребенка, — сообщают в оперштабе Новосибирской области.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразилось больше 45 тысяч человек. Среди них 2960 детей.

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