Новосибирцы сняли с самолета, как выглядит взорвавшаяся заправка

От заправки ничего не осталось. Фото: скриншот из видео

Члены новосибирского аэроклуба сняли на видео, как сейчас выглядит взорвавшаяся АГЗС. Напомним, ЧП произошло 14 июня на Гусинобродском шоссе. В больнице оказались 17 человек. После этого следователи задержали владельца заправки и инженера, отвечающего за технику безопасности.

На кадрах видно, что от заправки ничего не осталось. Везде валяются обломки и обуглившиеся остатки. Пока эти завалы никто не разбирал.

Напомним, что так же следователи возбудили уголовное дело после того, как произошел взрыв. Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации причиной взрыва стало не заземление газовоза.

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