В Новосибирске левый берег заволокло дымом: рассказываем, что произошло

В Ленинском районе загорелась баня. Фото: скриншот из видео

Новосибирцы увидели пожар в Ленинском районе. ЧП произошло в воскресенье 20 июня.

— Что-то горит в частном секторе в районе улицы Порт-Артурская, — сообщают подписчики группы «Инцидент. Новосибирск».

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области — загорелась баня.

— Пожарные прибыли на место в 8.51. На улице Порт-Артурская горела баня. Огонь повредил стены и крыша на площади 18 метров квадратных. На месте работали 3 единицы техники и 12 человек, — уточнили в региональном МЧС.

Пожар удалось ликвидировать полностью только к 10 утра.

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