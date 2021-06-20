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Общество20 июня 2021 8:46

В Новосибирске стало на 290 росгвардейцев больше

В военном институте имени генерала Яковлева прошел праздник в честь очередного выпуска
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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Отмечая выпуск, молодые офицеры по традиции подбросили фуражки. Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Новосибирской области.

Отмечая выпуск, молодые офицеры по традиции подбросили фуражки. Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Новосибирской области.

В Новосибирском военном институте прошел праздник в честь 45-го выпуска офицеров. В этом году вуз закончили 290 курсантов, которые теперь получили лейтенантские погоны. Служить выпускники будут как в Новосибирске, так и в других городах страны.

Молодых офицеров поздравил заместитель начальника военного института генерал-майор Сослан Козаев. А курсанты представили небольшую показательную программу. Молодые бойцы из роты специального назначения продемонстрировал свою физическую подготовку, а первокурсники из роты почетного караула - дефиле с карабинами.

- Завершение официальной части выпуска офицеры по традиции отметили салютом из фуражек. Шесть пар выпускников исполнили прощальный вальс, - сообщает Управление Росгвардии по Новосибирской области.

Выпускники исполнили на плацу танец. Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Новосибирской области.

Выпускники исполнили на плацу танец. Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Новосибирской области.

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