В Новосибирске стало на 290 росгвардейцев больше

Отмечая выпуск, молодые офицеры по традиции подбросили фуражки. Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Новосибирской области.
В Новосибирском военном институте прошел праздник в честь 45-го выпуска офицеров. В этом году вуз закончили 290 курсантов, которые теперь получили лейтенантские погоны. Служить выпускники будут как в Новосибирске, так и в других городах страны.
Молодых офицеров поздравил заместитель начальника военного института генерал-майор Сослан Козаев. А курсанты представили небольшую показательную программу. Молодые бойцы из роты специального назначения продемонстрировал свою физическую подготовку, а первокурсники из роты почетного караула - дефиле с карабинами.
- Завершение официальной части выпуска офицеры по традиции отметили салютом из фуражек. Шесть пар выпускников исполнили прощальный вальс, - сообщает Управление Росгвардии по Новосибирской области.
Выпускники исполнили на плацу танец. Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер