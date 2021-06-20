Эксперты назвали округа, где дети чаще всего страдают ожирением

Иногда детей стоит сажать на диету. Фото: Валерия ПАНОВА

Эксперты назвали регионы, где дети чаще всего страдают ожирением. Как оказалось, это Южный Федеральный и Сибирский Федеральный округ. Об этом сообщает издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Обычному ребенку достаточно соблюдать принципы здорового питания, есть дробно, 4-5 раз в день. Тогда никакая диета не понадобится. Вес в течение нескольких месяцев придет в норму. Если родители сами придерживаются здорового питания, то ребенок может есть с ними за одним столом. Но даже если родители садят школьника на здоровое питание, а сами при этом употребляют все, что захотят, ребенок будет копировать их поведение, — рассказывает издание.

Как утверждает Лариса Леонова, преподаватель института семейной и групповой психотерапии — пищевые привычки формируются у детей в семье. Во многих случаях еда начинает управлять его поведением.

— В атмосфере избыточного контроля и опеки, эмоционального давления, отвержения, безразличия, где опасно быть самим собой, ребенку приходится выживать так, как он умеет. Еда — самый доступный способ получения комфорта и удовольствия. Чем дольше ребенок с этим живет, тем крепче эти механизмы, — говорит психолог.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.