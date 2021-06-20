В Новосибирске сгорел двухэтажный барак на улице Грибоедова

Пожар произошел ночью. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночью в воскресенье, 20 июня, серьезный пожар произошел в доме №115 на улице Грибоедова. Об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Этот двухэтажный барак стоит уже около двух лет в полностью разрушенном состоянии. В нём никто не живет. За эти два года уже раз 5 точно он горел. При этом чень близко находятся жилые дома, и пламя может перекинуться. Дом обещают снести, но так и не сносят. Сколько времени оно ещё будет стоять? - возмущаются новосибирцы.

По предварительной информации, во время пожара в бараке находились двое мужчин, но они не пострадали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.