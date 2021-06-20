Погода в Новосибирске на 20 июня 2021 года: жара сменится прохладой

Рассказываем, будет погода в Новосибирске на 20 июня 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 20 июня 2021 года будет прохладной и ветреной. Днем столбики термометров покажут +17…+19 градусов. А вот вечером заметно похолодает до +7…+9 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный с порывами 4-9 метров в секунду, — говорится в сообщении метеорологов.

По данным сайта «Яндекс Погода», в воскресенье, 20 июня, температура воздуха днем в Новосибирске составит +12…+15 градусов. Вечером похолодает до +10...+12 градусов. Будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

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