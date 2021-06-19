Глава региона навестил в больнице пострадавших во время крушения L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021. Фото: "Цивилев.Live".

Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших во время крушения L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021. Он навестил их в больницах. Так, в субботу, 19 июня, он побывал в Областном центре здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, куда госпитализировали 11 человек, а также поехал в Областную больницу № 3 в Кемерово.

— В Областном центре охраны здоровья шахтеров сейчас лечатся 11 спортсменов, 5 из них — в реанимации, их прооперировали. Помощь всем оказывается в полном объеме профессиональными медиками. Наши врачи неоднократно спасали от смерти шахтеров, а также тех, кто пострадал в страшных ДТП. 6 человек, пострадавших в авиакатастрофе, — в обычных палатах, их состояние гораздо лучше. А 2 человека вообще после осмотра от госпитализации отказались. Еще 2 человека находятся в Областной больнице № 3, — сказал губернатор. — Поговорил с ребятами, которые лежат в обычных палатах. Несмотря на всю тяжесть и сложность ситуации, они настроены по-боевому — мечтают быстро восстановиться и опять в небо! — добавил Сергей Цивилев.

Губернатор подчеркнул, что кузбасские врачи сделают все возможное, чтобы восстановить здоровье пострадавших в результате крупного ЧП. Таким образом, по словам Цивилева, в больницах сейчас остаются 13 человек.

Напомним, авиакатастрофа случилась в субботу утром, 19 июня, вблизи Журавлево Кемеровской области. По последним данным, на борту воздушного судна находились 19 человек. В настоящий момент известно о четырех погибших. Так, жертвами авиакатастрофы стали 2 инструктора и 2 члена экипажа. По предварительной информации, у самолета отказал двигатель, а когда пилоты пытались посадить борт, L-410 зацепился за дерево.

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