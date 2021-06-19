Горожане захотели лично встретиться с теми, кто проводил тушение АЗС после взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Новосибирцы поблагодарили пожарных за тушение АЗС после взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Горожане пришли в пожарно-спасательную часть № 3. Для героев, которые ликвидировали жуткое ЧП, они принесли воздушные шарики, сладости и детские рисунки. В свою очередь огнеборцы рассказали сибирякам о том, как тушили крупный пожар, а также о работе спасателей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Основные усилия в тот день направили на недопущение гражданского населения к месту пожара, благодаря этому удалось избежать человеческих жертв. Очень приятно, что столько людей сегодня пришли и сказали много приятных слов, — отметил командир отделения пожарно-спасательной части №3 прапорщик внутренней службы Илья Раду.

Новосибирцы тепло поблагодарили огнеборцев, а потом сотрудники МЧС организовали для гостей экскурсию по пожарной части. Так, горожане смогли увидеть, как работают пожарные, а еще примерили на себя экипировку спасателей.

Известно, в тушении крупного возгорания участвовали более двухсот спасателей. Площадь пожара составила примерно 1500 квадратов. Полностью ликвидировать огонь удалось спустя 7 часов. В результате ЧП чудом никто не погиб. Напомним, ожоги получили свыше 30 человек, 17 из них попали в больницу.

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