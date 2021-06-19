«У него кровь шла из ушей и глаз»: сибирячка на иномарке сбила кота на глазах у детей

«У него кровь шла из ушей из глаз»: сибирячка на иномарке сбила кота на глазах у детей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Неприятный инцидент случился в городе Карасук Новосибирской области. Там девушка за рулем иномарки переехала кота. Очевидцы уверены, водитель могла избежать наезда, однако не сделала этого. Об этом КП-Новосибирск рассказала местная жительница Олеся.

— 17 июня я с семьей: родителями и семилетним братом шла домой по улице Чкалова. И напротив дома № 18 навстречу нам ехала эта девушка на серебристой «Тойоте». В этот момент дорогу начал переходить кот. Девушка за рулем, у которой скорость была не более 20 километров в час, его не могла не заметить. Ей, видимо, просто было лень нажать педаль тормоза, на худой конец, посигналить могла, чтобы животное отошло от дороги, — поделилась Олеся. — Однако она просто проехала по нему передним и задним колесами, и уехала дальше, не остановившись. Переехала она его на глазах у нас и других детей, которые мимо ехали на велосипедах, — добавила сибирячка.

Место, где произошло ЧП. Фото: предоставлено Олесей Руденко.

Животное, по словам девушки, сильно пострадало.

— Зрелище после было не из приятных: бедолага бился в конвульсиях. Мама подбежала, взяла его на руки: у него кровь шла из ушей, рта, из глаз, — с содроганием вспоминает Олеся. — На душе до сих пор неприятно, видели, были рядом, а помочь ничем не смогли, — вздыхает она.

По словам девушки, кот был домашним. Они не решились оставить его на дороге — отдали женщине, которая заявила, что знакома с хозяином котика. Известно, несколько секунд после аварии бедняга был еще жив, а потом в муках умер.

Девушка уверена, водитель, которая сбила животное должна быть наказана. Она переживает, что из-за такой невнимательности под колесами авто может оказаться человек, к примеру, маленький ребенок.

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