В Новосибирске иномарка врезалась в стену жилого дома: водителя ищет полиция. Фото: предоставлено Андреем Тропиным.

В ночь на субботу, 19 июня, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ЧП. Там в стену жилого дома № 27 на улице Северной влетела иномарка. Информация об инциденте появилась в соцсети.

— Я спокойно смотрел телевизор, как вдруг услышал громкий двойной стук. Когда вышел на балкон, увидел задымление, и девушку, которая вышла из машины, прошла метров 10, а затем вернулась и забрала сумочку. После чего скрылась в сторону Жуковского, 97/2, — написал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам жильца дома, она вышел га улицу, чтобы осмотреть автомобиль. Он переживал, что в аварии мог кто-то пострадать. К машине подошли еще двое мужчин: они сняли аккумулятор, чтобы не случилось возгорания. По словам очевидца, он сообщил о происшествии в полицию.

— Они незамедлительно подъехали, осмотрели машину, спросили про водителя, вызвали наряд. Я показал фотографию девушки, и после они уехали. Приезжали сотрудники ДПС, осмотрели машину, показал фотографию девушки и они, как я понял, вызвали эвакуатор, — добавил молодой человек.

Как рассказал КП-Новосибирск еще один свидетель ЧП, машина протаранила столб, огораживающий парковочные места. Также в автомобиле сработали подушки безопасности,

Иномарка получила весомые повреждения передней части. Фото: предоставлено Андреем Большаковым.

На кадрах, которыми с КП-Новосибирск поделились горожане, видно, что иномарка получила весомые повреждения передней части. Новосибирцам также удалось запечатлеть водителя авто — на фото попала блондинка, удаляющаяся с места происшествия. Именно эта девушка, как утверждают свидетели, управляла авто.

По словам очевидцев, виновница ДТП вышла из машины и скрылась с места аварии.Фото: предоставлено Андреем Большаковым.

Что стало причиной случившегося, предстоит выяснить правоохранителям. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что водителя до сих пор ищут.

— В 3:50 минут автомобиль наехал на препятствия — фасад здания. Водитель с места ДТП скрылся, оставив авто на месте аварии. Водителя до сих пор не нашли, — уточнили КП-Новосибирск в полиции.

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