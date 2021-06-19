Умер Павел Левин — ведущий «Авторадио» в Новосибирске. Фото: соцсети.

В субботу, 19 июня, стало известно о смерти Павла Левина — ведущего новосибирского «Авторадио». Мужчине было 47 лет. Меньше месяца он не дожил до дня рождения — 6 июля ему должно было исполниться 48 лет. Печальную новость сообщили коллеги Павла Левина.

— В это нельзя поверить...Ушел хороший и добрый человек, которого, пусть не лично, знал весь Новосибирск. Павел Левин, ведущий «Авторадио». Ковид... Пусть будет земля тебе пухом, брат..., — написал на своей странице в Facebook коллега Павла Левина, Евгений Величко.

Судя по Инстаграм самого Павла, его госпитализировали в больницу две недели назад. У него подтвердился коронавирус. Близкие и друзья всячески поддерживали Павла, а он в свою очередь был благодарен им за поддержку. Неделю назад Павел писал в Инстаграм, что хочет поскорее выписаться, а еще делился с подписчиками больничным меню. Судя по постам, мужчина не терял оптимистичного настроя. Однако все закончилось плачевно…

Отметим, Павел Левин — журналист с большим опытом. Он работал на «Русском радио», на радио «Классик» и «Радио Сибири». Что касается «Авторадио», то он проработал там с 2008 года. Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Левина.

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