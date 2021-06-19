Директор Центра парашютистов назвал причину крушения самолета L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021 года

По его словам, крушение самолета L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021 года произошло из-за отказа техники. Фото: стоп-кадр.

Директор Центра парашютистов Андрей Барабаш назвал причину крушения самолета L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021 года. Напомним, жуткое ЧП, в результате которого погибли 4 человека, а еще 15 получили травмы, произошло в субботу утром.Андрей Барабаш, который прокомментировал случившееся, уточнил, что в самолете летели спортсмены из российских команд и команды Кемеровской области. Среди них были начинающие спортсмены.

— Сегодня в 10:17 при выполнении взлета для выполнения тренировочных прыжков в команде начинающих спортсменов случился отказ правого двигателя. Он произошел на взлете — в метрах 150-200 от земли. Экипаж решил вернуться на основную посадочную. При развороте была потеря высоты — самолет решил сесть на ту площадку, которая имелась. Поскольку площадка была неровная, случилось столкновение с землей, повлекшее за собой смертельный случай. Все пилоты были опытные: один был практически на пенсии, второй был инструктором в военном училище, имел достаточно большой налет. Инструкторы прошли десантную подготовку, но здесь они не могли ни на что влиять. Катастрофа случилась из-за отказа техники, — рассказал директор Центра.

Согласно последним данным, на борту воздушного судна находились 19 человек. В настоящий момент известно о четырех погибших. Так, жертвами авиакатастрофы стали 2 инструктора и 2 члена экипажа. Еще 4 человека получили тяжелые травмы. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и следователи. Информация о происшествии уточняется.

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