В Новосибирске на берегу реки нашли мертвого мужчину. Фото: ACT Black.

В субботу, 19 июня, на берегу Оби у Заельцовского парка в Новосибирске нашли тело мужчины. Информация об этом появилась в группе «АСТ Black» в Telegram.

— К берегу прибило труп мужчины. На месте работают следователи, — написали авторы канала.

На кадрах к посту видно, что на песчаном берегу лежит мертвый мужчина в камуфляжном костюме. Судя по фотографии, тело пробыло в воде несколько дней.

В СК РФ по Новосибирской области рассказали, что сейчас личность и возраст мужчины устанавливаются.

— С целью выяснения причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

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