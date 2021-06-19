Новое видео крушения самолета L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021 года появилось в соцсетях

ЧП произошло около десяти часов утра. Фото: предоставлено очевидцами

Появилось новое видео с места крушения самолета L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021 года. Напомним, ЧП произошло около десяти утра: предварительно известно, что во время тренировочного полета самолету не удалось набрать высоту из-за проблем с двигателем: он начал делать вираж и крылом зацепил землю. На борту находились парашютисты и инструкторы. По словам медиков, в результате случившегося погибли 4 человека, еще минимум 15 пострадали.

Очевидцы рассказывают, что сам по себе летательный аппарат им доверия не внушал. L-410 отслужил 32 года и порой пугал своим внешним видом людей, который покупали прыжок с инструктором.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать экстренные службы, в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, по данному факту проводится проверка.

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