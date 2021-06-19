В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 8 человек: самому старшему был 91 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 19 июня, стало известно, что еще 8 жителей Новосибирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

— Скончались еще восемь человек с ранее подтвержденным COVID-19/ Среди них — мужчины в возрасте 70 лет, 72 года, 74 года, 84 года, 86 лет и женщины в возрасте 51 год, 88 лет, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 980 человек, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день в реанимации находятся 138 человек. Из них 22 сибиряка подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

Всего за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 131 человека. Так, с начала вспышки его выявила уже у 45 105 пациентов, среди них — 2944 детей. Также известно, что уже 40 637 пациентов выздоровели.

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