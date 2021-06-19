Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время крушения L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021

ЧП произошло утром 19 июня. Фото: предоставлено очевидцем

В Центре медицины катастроф Кузбасса прокомментировали крушение самолета L-410. Напомним, ЧП произошло утром 19 июня, на борту находились около 20 человек.

— В результате произошедшего погибли четыре человека, еще четырех человек в тяжелом состоянии эвакуировали в больницу на вертолете. 11 пострадавших были также доставлены в больницу службой скорой помощи, их осматривают медики, решаются вопросы о госпитализации, — пояснили КП-Новосибирск в Центре медицины катастроф Кузбасса.

Напомним, сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. В обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи, по данному факту проводится проверка.

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Очевидцы рассказывают, что это был самый востребованный самолет на Танае, который работал на износ, но при этом внутри выглядел страшно (подробнее).

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