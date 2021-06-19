Список пострадавших в авиакатастрофе 19 июня 2021 года в Кемеровской области.

Стал известен список пострадавших в авиакатастрофе 19 июня 2021 года в Кемеровской области. Ранее сообщалось, в Промышленновском районе рухнул двухмоторный самолет Л-410. К сожалению, погибли пассажиры и члены экипажа. Еще несколько человек получили серьезные травмы. Вот их имена:

1. Верещака А. С

2.. Мирошниченко Г. В

3. Франк Т. В

4. Фурман А. А

5. Афанасьев А. Н

6. Чернышов Е. В

7. Измалкин А. Ю

8. Пономаренко Е. А

9. Канаш А. А

10. Фрилинг А. А

11. Ковалев С. А

12. Степанов Д. С

13. Барский И. В

14. Валюк Д. А

15. Исаков Ю. А

Напомним, авиакатастрофа произошла около 10 часов утра. Известно, что самолет проводил тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей. По этой причине было решено вернуть самолет на аэродром вылета. Однако, как предварительно установили в транспортном СК, при развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю.

Отметим, число погибших и пострадавших постоянно разнится. По последним данным, жертвами крушения самолета стали уже 9 человек. Остальные, находившиеся на борту судна, получили тяжелые травмы.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Информация о точном числе погибших, а также пострадавших уточняется. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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