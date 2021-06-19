Список пострадавших в авиакатастрофе 19 июня 2021 года в Кемеровской области.
Стал известен список пострадавших в авиакатастрофе 19 июня 2021 года в Кемеровской области. Ранее сообщалось, в Промышленновском районе рухнул двухмоторный самолет Л-410. К сожалению, погибли пассажиры и члены экипажа. Еще несколько человек получили серьезные травмы. Вот их имена:
1. Верещака А. С
2.. Мирошниченко Г. В
3. Франк Т. В
4. Фурман А. А
5. Афанасьев А. Н
6. Чернышов Е. В
7. Измалкин А. Ю
8. Пономаренко Е. А
9. Канаш А. А
10. Фрилинг А. А
11. Ковалев С. А
12. Степанов Д. С
13. Барский И. В
14. Валюк Д. А
15. Исаков Ю. А
Напомним, авиакатастрофа произошла около 10 часов утра. Известно, что самолет проводил тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей. По этой причине было решено вернуть самолет на аэродром вылета. Однако, как предварительно установили в транспортном СК, при развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю.
Отметим, число погибших и пострадавших постоянно разнится. По последним данным, жертвами крушения самолета стали уже 9 человек. Остальные, находившиеся на борту судна, получили тяжелые травмы.
Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Информация о точном числе погибших, а также пострадавших уточняется. КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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