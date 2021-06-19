Следователи проводят проверку после авиакатастрофы 19 июня 2021 года в Кемеровской области.
Следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте организовали проверку после авиакатастрофы 19 июня 2021 года в Кемеровской области. Напомним, воздушное судно L-410 рухнуло в Промышленновском районе, вблизи села Журавлево.
— По предварительным данным, около 10 часов утра самолет проводил тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей. В связи с чем, было решено вернуть самолет на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю, — рассказали в ведомстве.
В транспортном СК уточнили, по предварительной информации на борту самолета были 12 человек. Из них — 2 члена экипажа. В результате авиакатастрофы, по данным СК, погибли, 4 человека. Остальные получили серьезные травмы.
Сейчас на место ЧП выехала следственная группа: проводится проверка, которые направлена на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По ее результатам примут решение в соответствии с законом.
В настоящий момент число погибших и пострадавших разнится. Информация о точном количестве тех, кто погиб и пострадал в результате происшествия уточняется. КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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