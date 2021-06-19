«Это страшное горе» губернатор Кемеровской области прокомментировал крушение самолета в Танае 19 июня 2021 года

Губернатор Кемеровской области прокомментировал крушение самолета в Танае 19 июня 2021 года. По словам главы региона, на борту находились 19 кузбассовцев.

— Это страшное горе для близких погибших. Кузбасс скорбит вместе с вами, - написал Цивилев в своем Инстаграм.

По словам губернатора, в результате крушения самолета погибли 4 человека, еще 4 находятся в тяжелом состоянии. Остальные 11 — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, на борту находились экипаж и парашютисты. Самолет выполнял тренировочный полет.

По предварительным данным, самолет не смог набрать высоту: взлетая, он начал делать вираж и крылом зацепил землю. Инцидент произошел в районе села Журавлево. Информация об инциденте и количестве пострадавших уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.