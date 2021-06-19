Пожар на территории завода в Новосибирске локализовали. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар на территории завода в Новосибирске локализовали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Пожар локализован на площади 1000 квадратных метров в 10:54. Силы пожарно-спасательных подразделений на месте ЧП остаются по рангу № 1, — уточнили в ведомстве.

Напомним, возгорание на территории завода им. Кузьмина произошло утром, 19 июня. Там загорелись покрышки на площади 200 квадратов. Известно, что они находились вплотную к цеху по производству резины. На месте происшествия взрывались баллоны с газом. Кроме того, огонь распространялся на соседние здания. По предварительным данным, в результате крупного пожара никто не пострадал. На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Ранее сотрудники ведомства поделились кадрами с места жуткого ЧП. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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