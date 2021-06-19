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Происшествия19 июня 2021 7:00

Появились фото пожара на территории завода в Новосибирске

Там горят покрышки на площади 200 квадратов, пожарные пытаются остановить распространение огня
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Там горят покрышки на площади 200 квадратов, пожарные пытаются остановить распространение огня. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Там горят покрышки на площади 200 квадратов, пожарные пытаются остановить распространение огня. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Появились фото пожара на территории завода им. Кузьмина в Новосибирске. Напомним, утром, 19 июня, там, на улице Станционной 28, корпус 7, загорелись покрышки на территории 200 квадратов. На месте ЧП работает 15 единиц техники. Кадры с месте ЧП опубликовали В ГУ МЧС по Новосибирской области.

Покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины. Фото: ГУ МЧс по НСО.

Покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины. Фото: ГУ МЧс по НСО.

Пожарные пытаются ликвидировать огонь. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Пожарные пытаются ликвидировать огонь. Фото: ГУ МЧС по НСО.

На фотографиях видно, как пламя объяло гору покрышек, лежащих на территории завода, а все вокруг затянуло густым черным дымом.

По данным МЧС, покрышки расположены вплотную к цеху по производству резины. В настоящий момент продолжается распространение огня. Как ранее сообщали в ведомстве, на месте ЧП взрываются газовые баллоны. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Информация уточняется.

В настоящий момент распространение пламени продолжается. Фото: ГУ МЧс по НСО.

В настоящий момент распространение пламени продолжается. Фото: ГУ МЧс по НСО.

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