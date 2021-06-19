Появились фото пожара на территории завода в Новосибирске

Там горят покрышки на площади 200 квадратов, пожарные пытаются остановить распространение огня. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Появились фото пожара на территории завода им. Кузьмина в Новосибирске. Напомним, утром, 19 июня, там, на улице Станционной 28, корпус 7, загорелись покрышки на территории 200 квадратов. На месте ЧП работает 15 единиц техники. Кадры с месте ЧП опубликовали В ГУ МЧС по Новосибирской области.

Покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины. Фото: ГУ МЧс по НСО.

Пожарные пытаются ликвидировать огонь. Фото: ГУ МЧС по НСО.

На фотографиях видно, как пламя объяло гору покрышек, лежащих на территории завода, а все вокруг затянуло густым черным дымом.

По данным МЧС, покрышки расположены вплотную к цеху по производству резины. В настоящий момент продолжается распространение огня. Как ранее сообщали в ведомстве, на месте ЧП взрываются газовые баллоны. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Информация уточняется.

В настоящий момент распространение пламени продолжается. Фото: ГУ МЧс по НСО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.