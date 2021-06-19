«Взрываются газовые баллоны»: в Новосибирске на территории завода случился крупный пожар

На месте ЧП работают пожарные. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В субботу, 19 июня, Ленинский район Новосибирска заволокло черным дымом. Случившееся напугало горожан. Очевидцы поделились кадрами ЧП в соцсети.

Известно, что вспыхнули покрышки.

— Пожар на проезде Энергетиков, на территорию под вывеской «Пластиковые окна БФК» проехали уже более 15 пожарных машин, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Инцидент Новосибирск».

Есть угроза перехода огня на соседние здания. Фото: Инцидент Новосибирск.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло на территории завода. Там вспыхнули покрышки. В настоящий момент на месте ЧП работают пожарные расчеты.

— Произошел пожар на территории завода им. Кузьмина по адресу улица Станционная. Выезд на место в 09:15. Прибытие в 09:25. Горят покрышки на площади 200 квадратов. Идет распространение огня, покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины. Происходят хлопки газовых баллонов. Идет распространение огня, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области

По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: "АСТ-54".

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Пожарные делают все возможное, чтобы остановить распространение огня. Фото: "АСТ-54".

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