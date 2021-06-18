В Новосибирской области пропала 44-летняя сибирячка с потерей памяти

В Новосибирской области ищут 44-летнюю Оксану Михайловну Назаренко. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 44-летнюю Оксану Михайловну Назаренко. Женщина пропала из села Евсино в Искитимском районе 16 июня, с этого момента ее местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 158-160 сантиметров, худощавое телосложение, темно- русые кудрявые волосы до плеч, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в белую блузку с коротким рукавом, кремовые брюки и розовые сланцы.

По словам поисковиков, у женщины возможна потеря памяти.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Оксана или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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