В Новосибирском зоопарке показали милое видео с подросшими волчатами

В Новосибирском зоопарке показали детенышей канадских и арктических волков. Фото: Кадр из видео

В Новосибирском зоопарке показали детенышей канадских и арктических волков. Они появились на свет несколько месяцев назад и только сейчас начали показываться людям.

— В нашем зоопарке регулярно появляется на свет потомство у разных животных. И этот год не исключение. 25 апреля детеныши появились у канадских волков, а 5 мая — у арктических. Они уже выходят из домика и радуют посетителей своими играми, — сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

Посетителей просят не шуметь около вольеров с волчатами, чтобы не пугать малышей. Ведь они — еще совсем крохи.

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