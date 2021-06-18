В Новосибирском зоопарке показали милое видео с подросшими волчатами

В Новосибирском зоопарке показали детенышей канадских и арктических волков. Фото: Кадр из видео
В Новосибирском зоопарке показали детенышей канадских и арктических волков. Они появились на свет несколько месяцев назад и только сейчас начали показываться людям.
— В нашем зоопарке регулярно появляется на свет потомство у разных животных. И этот год не исключение. 25 апреля детеныши появились у канадских волков, а 5 мая — у арктических. Они уже выходят из домика и радуют посетителей своими играми, — сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.
Посетителей просят не шуметь около вольеров с волчатами, чтобы не пугать малышей. Ведь они — еще совсем крохи.
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