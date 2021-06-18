Сибирский Левша сделал 8-миллиметровые погоны с бриллиантами и золотыми самородками

Микроминиатюрист Владимир Анискин сделал миниатюрные погоны в подарок своему другу-полицейскому. Фото: предоставлено Владимиром Анискиным

Известный новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин сделал миниатюрные погоны в подарок своему другу-полицейскому. Их размер — всего 8 миллиметров.

— Идея пришла ко мне, когда я размышлял над тем, какой бы подарок сделать моему другу — подполковнику полиции, который получил новое звание. И вот решил сделать такие погоны: вместо звездочек — бриллианты, пуговки — золотые самородки, сами погоны из краски. Лежат они на золотой пластинке и оформлены в красивой рамке, — рассказал Владимир Анискин КП-Новосибирск.

Размер погонов - всего 8 миллиметров. Фото: предоставлено Владимиром Анискиным

По словам мастера, хоть он и выполнял такую композицию впервые, заняла она у него совсем немного времени — всего три дня.

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