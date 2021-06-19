Погода в Новосибирске на 19 июня 2021 года: что обещают синоптики

День будет жарким и солнечным.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 19 июня 2021 года обещает быть солнечной и жаркой. Днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов, а к вечеру похолодает до +8...+10 градусов.
— Ветер подует южный со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Местами порывы достигнут 18 метров в секунду, — сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По данным сайта «Яндекс. Погода» весь день будет идти дождь. Днем температура воздуха составит +17...+23 градуса, а ближе к ночи +9...+10 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737-741 миллиметр ртутного столба.
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