Погода в Новосибирске на 19 июня 2021 года: что обещают синоптики

День будет жарким и солнечным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 19 июня 2021 года обещает быть солнечной и жаркой. Днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов, а к вечеру похолодает до +8...+10 градусов.

— Ветер подует южный со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Местами порывы достигнут 18 метров в секунду, — сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс. Погода» весь день будет идти дождь. Днем температура воздуха составит +17...+23 градуса, а ближе к ночи +9...+10 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737-741 миллиметр ртутного столба.

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