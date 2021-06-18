Видео, как рабочего придавило плитой на стройке в Новосибирске, обнародовали следователи

На рабочего на новосибирской стройке упала бетонная плита. Фото: СУ СКР по НСО

Появилось видео, как на рабочего на новосибирской стройке упала бетонная плита. Ролик опубликовал областной следственный комитет. Напомним, ЧП случилось около пяти часов вечера сегодня, 18 июня, на стройке по улице Петухова, 162 в Кировском районе. В результате произошедшего один из строителей погиб, а двое были доставлены в больницу.

В результате произошедшего один из строителей погиб. Фото: СУ СКР по НСО

— Предварительно установлено, что потерпевший и двое мужчин 33 и 64 лет закрепили бетонную плиту с помощью стропы к крану. В процессе ее подъема и транспортировки плита сорвалась и упала, — объясняли в СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске на стройке рабочего насмерть придавило бетонной плитой

Еще двое строителей попали в больницу (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.