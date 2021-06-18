Экс-солистка группы Silenzium сняла чувственный клип на собственную песню

Девушка создала собственную группу «SOYKA». Фото: Кадр из видео

Бывшая солистка новосибирской группы Silenzium Елизавета Филатова сняла собственный клип с чувственными танцами и нежной музыкой. Девушка была частью коллектива скрипачек на протяжении семи лет, а сейчас создала собственную группу «SOYKA».

— Мы появились в январе и ищем свой стиль и жанр, ориентируясь на музыку, которую мы сами любим. Так как мы слушаем много разной музыки, думаю, что жанры будут часто меняться. Музыку в основном в группе пишут музыканты Иван Филатов и Игорь Вагнер, вокальные партии и текст пишу я. Бывает так, что я сочиняю основу, ребята делают аранжировку, бывает наоборот: ребята пишут готовый материал, а я придумываю вокал, — рассказала Елизавета КП-Новосибирск.

Съемки клипа заняли всего один день, проходили они еще в мае. В работе принимали участие танцоры Алина Новикова и Денис Божков Action dance labOratory. По словам Елизаветы Филатовой, они специально поставили танец под использованную в клипе песню «Друзьями».

— Если говорить кратко, то клип о любви, разочаровании и поиске гармонии с собой и окружающим миром. О том, как важно полюбить себя и тогда мир ответит тебе взаимностью, — пояснила КП-Новосибирск сибирячка. — Нам хотелось максимально передать летнюю атмосферу, поэтому мы решили преобразить пространство, добавив комнатные цветы, которые везли из музыкального колледжа на Газели. Вдохновлялись, как ни странно, историей из фильма «Ла-ла Ленд», но в итоге добавили счастливый конец.

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