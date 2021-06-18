В Новосибирске площадь городских лесов увеличилась на 173 гектара

Лесов в Новосибирске становится все больше. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Новосибирск становится все более зеленым городом: общая площадь городских лесов теперь 8741 гектар – это на 173 гектара больше, чем было 10 лет назад. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть.

- Проблема озеленения Новосибирска и сохранения городских лесов волнует многих новосибирцев. Вопрос кадастрирования, учёта лесных зон поднимался и при обсуждении актуализированной версии Генерального плана. Согласно лесохозяйственному регламенту оценка состояния лесов проводится раз в 10 лет. И два года назад, когда мы начинали эту работу, как раз подходил срок очередной инвентаризации. Мы привлекли опытных специалистов – крупную лесоустроительную организацию, которая выполняла аналогичные работы в Томской, Тюменской, Омской, областях, Красноярском крае, Республике Алтай. Они используют самые современные и точные методы обследования территории. Сегодня эта работа закончена, результат научных исследований занял четыре тома, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Площадь лесных массивов – 8 741 гектаров, что составляет 17% от общей площади города Новосибирска. Это весьма неплохой показатель.

Лесоустроительные и кадастровые работы, длившиеся около двух лет, уже завершились. Специалисты подрядной лесоустроительной организации определили границы лесных участков, составили описания каждого из них, поставили на государственный кадастровый учёт, нанесли на карты-схемы лесничества.

Также проведена таксация лесов – инвентаризация деревьев и другой растительности, почв, экологических условий, назначены лесохозяйственные мероприятия по сохранению растений. К слову, при проведении работ использовалось лазерное сканирование территории с последующим построением трехмерной модели участка. Такие разработки существенно сокращают время проведения работ и увеличивают достоверность получаемых данных.

К стати, городские леса разделены на четыре функциональные зоны: активного отдыха, прогулочную, фаунистического покоя, восстановительную. И каждая из них спланирована так, чтобы новосибирцам было находиться там максимально комфортно.

КСТАТИ

В состав лесных зон Новосибирска входят Заельцовское и Первомайское лесничество. По данным исследования, общая площадь городских лесов за 10 лет увеличилась с 8568 до 8741 гектаров.