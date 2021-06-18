МЧС предупредили о грозах с градом в Новосибирской области 19 и 20 июня

В субботу и воскресенье 19 и 20 июня в Новосибирской области ожидается похолодание, грозы, ливни и град Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу и воскресенье 19 и 20 июня в Новосибирской области ожидается похолодание, грозы, ливни и град. Об этом сообщили синоптики.

— В субботу, 19 июня, местами сохраниться аномальная жара до +30 и выше. В ночь на 20 июня ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 18-23 м/с, а также похолодание, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В воскресенье, 20 июня, по прогнозам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра ожидается облачная погода, кратковременный дождь, гроза, ветер 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

В областном МЧС отмечают, что в такую погоду возможно возникновение ЧС связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач. Не исключены случаи также падения слабо закрепленных конструкций, деревьев и кровель крыш.

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