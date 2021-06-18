Общественный транспорт в Новосибирске на Троицу 20 июня 2021 года: список маршрутов, дополнительные автобусы

Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт в Новосибирске на Троицу 20 июня 2021 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт в Новосибирске на Троицу 20 июня 2021 года. В праздник будут организованы дополнительные маршруты, благодаря которым люди смогут быстрее добраться до кладбища.
— Будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ. Он будет оборудован специальными информационными трафаретами, — рассказали в мэрии города.
Плата за проезд по этим маршрутам, кроме такси, будет такой же, как и в обычные дни. Мы публикуем полный список дополнительных транспортных маршрутов, которые запустят в этот день, и маршрутов, проходящих вблизи городских кладбищ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
— автобус «Площадь им. Калинина — Заельцовское кладбище»;
— маршрутное такси «Метро «Золотая Нива» — Гусинобродское кладбище».
МАРШРУТЫ, ПРОХОДЯЩИЕ ВБЛИЗИ КЛАДБИЩ
Троллейбусы:
— № 2 «Городской аэропорт — Вокзал «Новосибирск-Главный» — МКП «ГЭТ»;
— № 26 «Затулинский ж/м — Молкомбинат» — филиал №2 МКП «ГЭТ»;
Автобусы:
— № 7 «Микрорайон «Щ» — ул. Белоусова»;
— № 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ»;
— № 50 «ул. Твардовского — УМ-3»;
— № 54 «ул. Твардовского — Вокзал «Новосибирск-Главный»;
— № 68 «ул. Твардовского — М. «Речной вокзал»;
— № 69 «ул. Твардовского — пос. Матвеевка»;
— № 77 л «ул. Ветлужская — Сады».
— № 9 «Автовокзал — Юго-Западный ж/м»;
— № 15 «Вокзал «Новосибирск-Главный» — Микрорайон «Стрижи»;
— № 27 «пл. им. Калинина — Северное кладбище»;
— № 46 «Автопорт «Калининский» — Северное кладбище»;
— № 53 «пл. им. Калинина — пос. Гвардейский»;
— № 64 «ул. Тюленина — ТЦ «Мегаполис»;
— № 73 «ул. Флотская — Северное кладбище».
Маршрутные такси:
— № 30 «ул. Амбулаторная — ул. Зеленодолинская»;
— № 73 «ДК Кирова — Северное кладбище».
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