Общественный транспорт в Новосибирске на Троицу 20 июня 2021 года: список маршрутов, дополнительные автобусы

Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт в Новосибирске на Троицу 20 июня 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт в Новосибирске на Троицу 20 июня 2021 года. В праздник будут организованы дополнительные маршруты, благодаря которым люди смогут быстрее добраться до кладбища.

— Будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ. Он будет оборудован специальными информационными трафаретами, — рассказали в мэрии города.

Плата за проезд по этим маршрутам, кроме такси, будет такой же, как и в обычные дни. Мы публикуем полный список дополнительных транспортных маршрутов, которые запустят в этот день, и маршрутов, проходящих вблизи городских кладбищ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

— автобус «Площадь им. Калинина — Заельцовское кладбище»;

— маршрутное такси «Метро «Золотая Нива» — Гусинобродское кладбище».

МАРШРУТЫ, ПРОХОДЯЩИЕ ВБЛИЗИ КЛАДБИЩ

Троллейбусы:

— № 2 «Городской аэропорт — Вокзал «Новосибирск-Главный» — МКП «ГЭТ»;

— № 26 «Затулинский ж/м — Молкомбинат» — филиал №2 МКП «ГЭТ»;

Автобусы:

— № 7 «Микрорайон «Щ» — ул. Белоусова»;

— № 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ»;

— № 50 «ул. Твардовского — УМ-3»;

— № 54 «ул. Твардовского — Вокзал «Новосибирск-Главный»;

— № 68 «ул. Твардовского — М. «Речной вокзал»;

— № 69 «ул. Твардовского — пос. Матвеевка»;

— № 77 л «ул. Ветлужская — Сады».

— № 9 «Автовокзал — Юго-Западный ж/м»;

— № 15 «Вокзал «Новосибирск-Главный» — Микрорайон «Стрижи»;

— № 27 «пл. им. Калинина — Северное кладбище»;

— № 46 «Автопорт «Калининский» — Северное кладбище»;

— № 53 «пл. им. Калинина — пос. Гвардейский»;

— № 64 «ул. Тюленина — ТЦ «Мегаполис»;

— № 73 «ул. Флотская — Северное кладбище».

Маршрутные такси:

— № 30 «ул. Амбулаторная — ул. Зеленодолинская»;

— № 73 «ДК Кирова — Северное кладбище».

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