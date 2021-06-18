Убийцу вора-рецидивиста, забитого до смерти в новосибирской колонии, отдали под суд

До суда дошло дело об убийстве вора-рецидивиста. Фото: СКР по Новосибирской области.

В Барабинске будут судить 41-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве 37-летнего сокамерника. Жестокая расправа произошла в исправительной колонии №13 в ноябре прошлого года.

— Между двумя мужчинами, отбывающими наказание, возник словесный конфликт, в ходе которого 41-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти мужчину. Труп он спрятал в мусорном баке, — рассказали в СКР по Новосибирской области.

Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, жертва жестокой расправы — Александр Дроздов — прибыл в новосибирскую тюрьму из СИЗО Екатеринбурга 21 октября. На уральской зоне мужчина не сошелся характером с местными авторитетами: «грубил и не почитал установленные правила и понятия». Предполагается, именно это стало причиной расправы.

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