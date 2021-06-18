В Новосибирске на стройке рабочего насмерть придавило бетонной плитой

В Новосибирске на стройке погиб 32-летний мужчина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на стройке погиб 32-летний мужчина. ЧП произошло сегодня, 18 июня, около пяти часов вечера на стройке по улице Петухова, 162 в Кировском районе.

— Предварительно установлено, что потерпевший и двое мужчин 33 и 64 лет закрепили бетонную плиту с помощью стропы к крану. В процессе ее подъема и транспортировки плита сорвалась и упала на потерпевшего, причинив ему травмы, не совместимые с жизнью. Остальные двое мужчин доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, — сообщили в областном следственном комитете.

Сейчас на место происшествия уже выехали следователи и представитель Госинспекции труда по Новосибирской области. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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