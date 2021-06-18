«Продают за 15 тысяч рублей»: новосибирец, у которого из дома сбежала змея, нашел ее на «Авито»

Парень не стал ее искать, а потом обнаружил, что похожую змею продают на «Авито». Фото: соцсети

В Новосибирске разгорелся жаркий спор в соцсети. А дело вот в чем. У новосибирца сбежала змея — тонкохвостый полоз альбино. Парень не стал ее искать, а потом обнаружил, что похожую змею продают на «Авито» за 15 тысяч рублей. Сибиряк уверен, что его подопечная и продавец попросту украла змею, пишет издание «Сибкрай.ru».

— Объявление было из Новосибирска. Тонкохвостов альбино немного в городе Я решил сравнить фотографии своего беженца, змеи оказались абсолютно идентичны, — делится новосибирец.

Со слов парня, в объявлении продавец указала, что змея живет у нее уже два года. Тогда новосибирец с подругой попросили заводчицы показать детские фото змеи, но та отказалась. Истину пытались найти по пятнам на коже змеи.

Спор заводчиков пока ни к чему не привел. Продавец обратилась в полицию с заявлением. Она утверждает, что новосибирец оклеветал ее в соцсети. Комментировать ситуацию журналистам они оба отказались.

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