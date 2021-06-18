Пробки на вечер в Новосибирске 18 июня 2021 года: на Фабричной не проехать

Пробки на вечер в Новосибирске 18 июня 2021 года затронули оба берега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки на вечер в Новосибирске 18 июня 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, общая загруженность городских дорог сейчас составляет 6 баллов.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Добролюбова, Ипподромская, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Жуковского и Богдана Хмельницкого.

Загруженность городских дорог сейчас составляет 6 баллов. Фото: https://yandex.ru/

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков,Блюхера, Ватутина, Котовского, Немировича-Данченко, Хилокская, Сибиряков-Гвардейцев, Большая и Петухова.

Проезд затруднен также по Димитровскому мосту в сторону левого берега. По Октябрьскому и Бугринскому мосту движение свободное.

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