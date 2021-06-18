Сибирячка, обварившая свою 70-летнюю мать в кипятке, пойдет под суд

Под суд пойдет сибирячка, обварившая свою 70-летнюю мать в кипятке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Под суд пойдет сибирячка, обварившая свою 70-летнюю мать в кипятке. Против 50-летней женщины было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

— В конце января 2021 года обвиняемая, будучи нетрезвой, была в квартире в одном из домов по улице Толбухина Дзержинского района вместе со своей пожилой матерью. Между женщинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемая, в руках у которой находился чайник с кипятком, умышленно облила им свою 70-летнюю мать, — сообщили в областном следственном комитете.

Пострадавшую женщину доставили в больницу с ожогами II-III степени, врачи почти месяц боролись за жизнь пенсионерки, но спасти ее не смогли.

Обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении, в рамках расследование она находится под домашним арестом. Сейчас ее уголовное дело с обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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