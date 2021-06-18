«Ударила ножом несколько раз»: сибирячка пойдет под суд за убийство мужа в состоянии аффекта

Женщина ударила мужа ножом несколько раз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела против 23-летней сибирячки, обвиняемой в убийстве мужа в состоянии аффекта. Напомним, ЧП произошло в марте 2021 года: тело 26-летнего мужчины нашли в квартире на улице Плахотного.

— В ходе расследования уголовного дела следователи допросили свидетелей, родственников обвиняемой и потерпевшего и установили, что мужчина нигде не работал, постоянно употреблял наркотики и алкоголь. В таком состоянии он вел себя неадекватно, мог избить жену и оскорблял ее, — пояснили в областном следственном комитете. — 25 марта 2021 года, около полуночи потерпевший пришел домой в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, стал оскорблять супругу и ударил ее. Обвиняемая ушла на кухню с маленьким ребенком. Потерпевший прошел за ними и продолжил оскорблять женщину. В этот момент она взяла нож и несколько раз ударила им супруга. От полученных ран он скончался на месте происшествия.

Следователями был изъят нож, ставший орудием убийства, назначены судебные экспертизы, в том числе и о состоянии обвиняемой в момент совершения преступления. С учетом результатов этой экспертизы и информации, которой силовикам удалось узнать в ходе расследования, женщине предъявили обвинение в убийстве в состоянии аффекта. Сейчас уголовное дело по статье 107 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд .

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